Whatsapp'tan gelen mesaj herkesi şaşırttı: Bu mesaj gerçek mi?
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp sabah saatlerinde bazı kullanıcılara Whatsapp'tan mesaj attı.
Bir süredir Türkiye'deki kullanıcılara Whatsapp'tan Hindistan, Pakistan gibi telefon kodlarla aramalar ve mesajlar geliyordu. Dolandırıcı korkusu yaşayan vatandaşlara bu sabahta Whatsapp'tan gelen mesajla panik yaşadı.
Whatsapp "Ekstra Güvenlik Katmanı Ekleyin" başlıklı bir video ile "Şimdi dene" sekmeli bir Whatsapp mesajı attı. Yeşil onaylı Whatsapp adlı bir hesaptan gelen mesaj önce kullanıcıları korkuttu. Dolandırıcı korkusu yaşayan vatandaşlar gelen mesajın gerçekten Whatsapp'tan gelip gelmediğini merak etti.
MESAJ GERÇEK Mİ?
Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak gelen mesaja cevap verilme özelliği olmadığı görüldü.
WHATSAPP'TAN GELEN MESAJ
Kullanıcılara gelen mesaj şöyle: "Ekstra güvenlik katmanı ekleyin
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