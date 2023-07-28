Whatsapp'tan gelen mesaj herkesi şaşırttı: Bu mesaj gerçek mi?

Whatsapp "Ekstra Güvenlik Katmanı Ekleyin" başlıklı bir video ile "Şimdi dene" sekmeli bir Whatsapp mesajı attı. Yeşil onaylı Whatsapp adlı bir hesaptan gelen mesaj önce kullanıcıları korkuttu. Dolandırıcı korkusu yaşayan vatandaşlar gelen mesajın gerçekten Whatsapp'tan gelip gelmediğini merak etti.