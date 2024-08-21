WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, spam mesajları engelleme ve durum beğenilerini yönetme özellikleriyle birlikte gelen kutusunu daha düzenli ve kullanıcı dostu bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem