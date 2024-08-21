WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor

WhatsApp, 2 yeni güncelleme getiriyor. Bu 2 yeni özellikle birlikte WhatsApp, dolandırıcıları ve spam mesajları engelleyebiliyor. WhatsApp'ın söz konusu yenilikleri şimdiden ilgi çekti.

WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor - Resim: 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, spam mesajları engelleme ve durum beğenilerini yönetme özellikleriyle birlikte gelen kutusunu daha düzenli ve kullanıcı dostu bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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