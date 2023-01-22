WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, fotoğraf gönderimine ilişkin yeni bir özelliğini daha duyurdu.

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WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu - Resim: 1

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu.

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WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu - Resim: 2

WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğini yayınladı.

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WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu - Resim: 3

Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair ayrıntılar belli olmaya başladı.

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WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu - Resim: 4

WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek. 

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