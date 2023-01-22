WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, fotoğraf gönderimine ilişkin yeni bir özelliğini daha duyurdu.
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu.
WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyordu. WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğini yayınladı.
Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair ayrıntılar belli olmaya başladı.
WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek.