WhatsApp'ta Yeni Dönem Başlıyor: Ücretsiz Kullanım Devam Edecek mi?

Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, içerik üreticilerinin kanalları üzerinden gelir elde etmesini sağlayacak Instagram benzeri bir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

WhatsApp'ta Yeni Dönem Başlıyor: Ücretsiz Kullanım Devam Edecek mi?
WhatsApp, içerik üreticilerine yeni gelir kapısı açacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, kullanıcıların belirli kanallara ücretli abone olarak özel içeriklere erişebileceği bir sistemi test etmeye başladı.

CNBC-e'nin haberine göre, yeni özellikle birlikte kanal sahipleri, içeriklerini ücretli hale getirerek abonelere özel paylaşımlar sunabilecek. Kullanıcılar ise yalnızca abone oldukları kanallardaki özel içerikleri görüntüleyebilecek.

INTSTAGRAM GİBİ İŞLEYECEK

Sistem, Instagram’daki abonelik yapısına benzer şekilde işleyecek. Kanal sahipleri ücretli içerik sunarken, kullanıcılar diledikleri kanallara abone olarak bu içeriklere erişim sağlayabilecek.

Ayrıca bir kanalın sahip olduğu ücretli abone sayısı herkese açık olacak. Böylece kullanıcılar, abone olmadan önce kanalın popülerliği hakkında fikir edinebilecek.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK Mİ?

WhatsApp, mevcut ücretsiz kanal sistemini korumaya devam edecek. Yani kullanıcılar isterlerse hiçbir ücret ödemeden kanalları takip edebilecek. Ücretli içerikler tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcı deneyimini zorunlu olarak değiştirmeyecek.

Henüz test aşamasında olan özelliğin, ilerleyen güncellemelerle kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Kaynak: CNBC-e

