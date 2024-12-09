WhatsApp'ta Grup Sohbetleri İçin Yeni Özellik Geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup sohbetlerinde çevrimiçi olan üyeleri anlık olarak gösterecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan bu yenilik, özellikle kalabalık gruplarda daha etkili iletişim imkânı sağlayacak.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, kullanıcıların grup sohbetlerinde etkileşim biçimlerini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Uzun zamandır beklenen bu yenilik, kalabalık gruplarda kimlerin çevrimiçi olduğunu kolayca görmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacak.
YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA
WABetaInfo'nun verdiği bilgilere göre; Meta, popüler mesajlaşma uygulamasına, grup sohbetlerinde anlık olarak hangi üyelerin çevrimiçi olduğunu gösteren bir fonksiyon ekliyor. Şu an için yalnızca Android cihazlarda test aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların grup üyelerinin çevrimiçi durumlarını daha rahat takip etmelerini mümkün kılacak.
Özellik şu an deneme sürecinde ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir tarih bulunmuyor. Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının grup sohbetlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacak.