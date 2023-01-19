WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor
Milyonlarca insanın yer aldığı Whatssap'te kullanıcılar, bazı durumlarda görünmez olmak ve iletişimde kalmak istemiyor. WhatsApp’ta da görünmez olmanın farklı şekillerde birden fazla
Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamak. Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacak.
Bu sayede ilk anlattığımız ipucu ayarlarını güncellemeden sadece belirli kişilerle bildirim kutusu üzerinden iletişim sağlanabilir.
WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer ipucu da mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Platformdan mesaj geldikten sonra bağlı olunan Wi-Fi ya da Hücresel Veri’yi kapatarak mesaj yanıtlanırsa son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz.
Ama tabii ki mesajın karşı tarafa iletilmesi için uygulamadan çıkış yaptıktan sonra internete tekrardan bağlanmak gerektiğini unutmamak lazım.