WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor

Milyonlarca insanın yer aldığı Whatssap'te kullanıcılar, bazı durumlarda görünmez olmak ve iletişimde kalmak istemiyor. WhatsApp’ta da görünmez olmanın farklı şekillerde birden fazla

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor - Resim: 1

Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamak. Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacak. 

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor - Resim: 2

Bu sayede ilk anlattığımız ipucu ayarlarını güncellemeden sadece belirli kişilerle bildirim kutusu üzerinden iletişim sağlanabilir.

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor - Resim: 3

WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer ipucu da mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Platformdan mesaj geldikten sonra bağlı olunan Wi-Fi ya da Hücresel Veri’yi kapatarak mesaj yanıtlanırsa son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz. 

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WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor - Resim: 4

Ama tabii ki mesajın karşı tarafa iletilmesi için uygulamadan çıkış yaptıktan sonra internete tekrardan bağlanmak gerektiğini unutmamak lazım.

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