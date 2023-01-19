WhatsApp’ta görünmez olabilirsiniz: Çok az kişi bunu biliyor

WhatsApp’ta görünmez olmanın bir diğer ipucu da mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Platformdan mesaj geldikten sonra bağlı olunan Wi-Fi ya da Hücresel Veri’yi kapatarak mesaj yanıtlanırsa son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz.