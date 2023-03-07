WhatsApp'ta gönderen kişi okuduğunuzu görmeden mesajlar nasıl okunur?
WhatsApp'ın gizlilik seçenekleri ve biraz da uçak modunun yardımıyla karşı taraf bilgilendirilmeden mesajını okuyabilirsiniz.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcıların sohbet mesajlarını gönderinin bilmesine izin vermeden okunmasına olanak tanıyan bir gizlilik seçeneğine sahip. Okundu bilgisi olarak bilinen özellik, kullanıcıların mavi tiki kapatmasına olanak tanıyor. Böyle karşı taraftaki kişi, mesajlarının okunup okunmadığını bilemiyor.
Bu opsiyonun kapatılması, aynı zaman alıcı için de okundu bilgisinin devre dışı kaldığı anlamına geliyor. Yani sizin gönderdiğiniz mesajı da karşı taraf size bilgilendirme yapılmadan okuyabilir.
Grup sohbetlerinde ise bu opsiyon çalışmıyor. Yani grup sohbetlerinde okundu bilgisi karşı tarafa her zaman gidiyor.
Peki ikili sohbetlerde okundu bilgisi nasıl kapatılır?
- Mobil cihazınızda WhatsApp uygulamasını açın
- Ayarlara gidin
- Gizlilik seçeneğine dokunun
- Okundu bilgilerine gidin
- Düğmeyi kapatarak devre dışı bırakın.