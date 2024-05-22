Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek!
Whatsapp, getirdiği yeni özellikle, yanlışlıkla 'herkesten sileceği' mesajı sadece kendilerinden silen kullanıcılarına kolaylık sağlayacak. İşte güncellemenin detayları...
WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti.
Artık mesajları yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğinizde bunu geri alabileceksiniz. WhatsApp, bu özelliği duyurduğu mesajında, "Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" ifadelerini kullandı.
Yeni özelliği kullanmak için adımlar oldukça basit:
İlk olarak, sildiğiniz mesajın üzerine gelip "Benden sil" butonuna tıklıyorsunuz.
Bu işlemle birlikte, sildiğiniz mesajın yanında "Geri al" sekmesi belirecek.
"Geri al" sekmesine tıklayarak mesajınızı geri alabilirsiniz.
Artık mesajınız geri alınmış olacak ve yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz mesajınızı dilerseniz tekrar herkesten silebilirsiniz.