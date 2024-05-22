Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek!

Artık mesajları yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğinizde bunu geri alabileceksiniz. WhatsApp, bu özelliği duyurduğu mesajında, "Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" ifadelerini kullandı.