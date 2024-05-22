Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek!

Whatsapp, getirdiği yeni özellikle, yanlışlıkla 'herkesten sileceği' mesajı sadece kendilerinden silen kullanıcılarına kolaylık sağlayacak. İşte güncellemenin detayları...

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 1

WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle dikkatleri üzerine çekti.

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 2

Artık mesajları yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğinizde bunu geri alabileceksiniz. WhatsApp, bu özelliği duyurduğu mesajında, "Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" ifadelerini kullandı.

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 3

Yeni özelliği kullanmak için adımlar oldukça basit:
İlk olarak, sildiğiniz mesajın üzerine gelip "Benden sil" butonuna tıklıyorsunuz.

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 4

Bu işlemle birlikte, sildiğiniz mesajın yanında "Geri al" sekmesi belirecek.

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 5

"Geri al" sekmesine tıklayarak mesajınızı geri alabilirsiniz.

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Whatsapp'ın yeni güncellemesi bu hatayı sık sık yapanları sevindirecek! - Resim: 6

Artık mesajınız geri alınmış olacak ve yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz mesajınızı dilerseniz tekrar herkesten silebilirsiniz.

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