WhatsApp’a Yeni Özellik Geldi, Artık Bu İşlemi Yapmak Çok Kolay

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp sık sık yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Meta bünyesi altında hizmet veren platform, hem mevcut kullanıcıları kaybetmemek hem de diğer rakiplerinden geri kalmamak için sık sık güncelleniyor.

Sadece bu kadarıyla da bitmiyor. Meta, beta sürecinde test ettiği özelliklerin çoğunu şimdiden devreye almaya başladı. Buna son eklenen özellik ise listeler oldu.

Daha önce Favoriler isimli özellik WhatsApp’a gelirken, kullanıcılar hem arama hem de mesajlaşmada favori kişilerini seçerek filtreleme imkanına sahip olmuştu. Son eklenen Liste özelliği ise kullanıcı deneyimini daha fazla geliştiriyor.

WHATSAPP'A 'LİSTELER' GELDİ

WhatsApp Blog tarafından duyurulan yeni güncelleme, eskiden sadece sohbetleri favori olarak işaretlemekle sınırlıyken, sınırlı olan sohbetlere şimdi liste oluşturma özelliğini getiriyor. Bir liste eklemek için filtre çubuğunda bulunan “+” simgesine dokunmak yeterli olacak.

Bunun yanında oluşturduğunuz listeleri düzenlemek de oldukça kolay; sadece listeye uzun basarak isterseniz adını değiştirebilecek ya da tamamen kaldırabileceksiniz. WhatsApp’ın yeni ‘Listeler’ özelliği tüm dünyada kademeli olarak açılıyor.

WHATSAPP’A KİŞİ EKLEMEK İÇİN TELEFON NUMARASI ŞART DEĞİL

Yukarıdaki özelliğe ek olarak WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yaptığı farklı bir duyuruda Kişiler’in artık sadece telefonla sınırlı kalmadığını, buna ek olarak WhatsApp Web üzerinden de artık rehbere ekleme işleminin yapılabileceğini açıkladı. Bu özellik de kademeler halinde kullanıma sunulmaya devam ediyor.