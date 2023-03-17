WhatsApp'a yeni özellik geldi!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a yeni bir özellik daha eklendi. iOS güncellemesiyle birlikte WhatsApp'ta sesli durum paylaşılabilecek.

WhatsApp'a yeni özellik geldi!

Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle uygulamaya sesli durum paylaşma özelliği getirdi.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; WhatsApp'ta kullanıcılar, yazılı, fotoğraflı ve videolulara ek olarak sesli durum güncellemeleri de paylaşabilecek.

WHATSAPP'TA SESLİ DURUM NASIL GÖNDERİLİR?

WhatsApp'ta sesli durum göndermek için uygulamadaki 'Durum' sekmesine gidip 'kalem' simgesine basmanız, sonrasında ise ekranın altında çıkan 'mikrofon' simgesine basılı tutmanız gerekiyor. Böylece sesli durum atabiliyorsunuz.

WhatsApp'a yeni özellik geldi! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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