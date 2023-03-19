WhatsApp'a 'Belki' özelliği geldi

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi. Yeni güncellemeye göre, rehberde kayıtlı olmayan ancak gruplarda bulunan kişilerin kim olduğu görülebilecek.

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WhatsApp'a 'Belki' özelliği geldi - Resim: 1

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi. 

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WhatsApp'a 'Belki' özelliği geldi - Resim: 2

Daha önce oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle dikkat çeken WhatsApp, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek.

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WhatsApp'a 'Belki' özelliği geldi - Resim: 3

Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

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WhatsApp'a 'Belki' özelliği geldi - Resim: 4

NTV'de yer alan habere göre, grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

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