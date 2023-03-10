WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi

WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz, titreyen yüz ve el ile dur işareti gibi emojiler de yer aldı. WebTekno'nun aktardığı habere göre; emojiler önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak.