WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi

WhatsApp'ın son Android beta sürümüyle birlikte yeni emojiler geldi.

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WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi - Resim: 1

Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son Android beta sürümü, yeni emojiler getirdi. Emojiler yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

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WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi - Resim: 2

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "2.23.5.13" numaralı Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi. 

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WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi - Resim: 3

WhatsApp'a 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide düzenlemeler yapıldı.

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WhatsApp'a 21 yeni emoji geldi - Resim: 4

WhatsApp'a gelen yeni emojiler arasında pembe, açık mavi ve gri kalpler, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz, titreyen yüz ve el ile dur işareti gibi emojiler de yer aldı. WebTekno'nun aktardığı habere göre; emojiler önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak. 

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