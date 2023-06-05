Twitter'da 'mavi tik' karmaşasına son nokta koyuldu

Eylül 2022’de resmen Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, pek çok tartışmalı değişikliğe de ev sahipliği yaptı. Fakat bunların en başında aylar boyunca sürekli testlere tabi tutulan, Twitter’ı bir oyuncakmış gibi hissettiren mavi tik değişiklikleri yer aldı.