Twitter'da 'mavi tik' karmaşasına son nokta koyuldu
Mavi tiklerin sadece Twitter Blue abonelerine özel olmasıyla onaylı hesaplar konusunda gerçeklik karmaşası yaşanan Twitter'da bu karmaşaya yönelik yeni bir çözüm geldi.
Twitter'a yeni özellik Geldi. Artık parayla mavi tik alanları, gerçek onaylı hesaplardan ayırmak mümkün.
Eylül 2022’de resmen Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, pek çok tartışmalı değişikliğe de ev sahipliği yaptı. Fakat bunların en başında aylar boyunca sürekli testlere tabi tutulan, Twitter’ı bir oyuncakmış gibi hissettiren mavi tik değişiklikleri yer aldı.
Mavi tik, tüm bu tartışmaların ardından artık sadece Twitter Blue abonelerine verilen bir rozete dönüştü. Bu durum gerçek onaylı hesaplarla parayla mavi tik alan hesapları ayırt etmeyi daha da zor hale getirmişken bugün, bu duruma yeni bir çözüm geldi.
Twitter profillerine eklenen sadece bir satır ile hesapların güvenilirlik tartışmaları büyük oranda çözüme kavuştu.