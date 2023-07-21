Twitter'a reklam vermek yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter'a reklam verilmesini yasakladı. BTK, reklam yasağı kararını Twitter'ın temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

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Twitter'a reklam vermek yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı. Karara göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

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