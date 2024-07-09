TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nin uzay yolcuğu için geri sayım başladı. Kapsüle yerleştirilen uydu, Türkiye saatiyle 00.20'de fırlatılması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma saati ertelendi.

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TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor

TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında üretilen Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın bu gece uzay yolcuğu başlıyor.

KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Başlıyor - Resim : 1

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

HAVA KOŞULLARI ENGEL OLDU

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

Kaynak: AA

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