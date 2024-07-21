TÜRKSAT 6A Yörüngesine Yerleşti, Antenler Başarıyla Açıldı

8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece fırlatılan uydu, 35 bin 786 kilometredeki test yörüngesine yerleşti. Bakan Kacır, uydunun Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenlerinin açıldığını belirterek, test sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini ve ardından uydunun asıl yörüngesi olan 42° Doğu'ya geçeceğini ifade etti. Kacır, bu başarıda emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKSAT 6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."