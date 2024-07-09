TÜRKSAT 6A Uzaya Fırlatıldı: İlk Sinyal Alındı

TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı, yörüngesine doğru yola çıktı.

İLK SİNYAL ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat 6A uydusundan ilk sinyali aldıklarını duyurdu.

Uraloğlu, "Ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık!"

Uydudan ilk sinyalin alınması, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor.

"YÜZDE 81'DEN FAZLASINI MİLLİ İMKANLARLA ÜRETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen fırlatma törenine bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ediyoruz.

Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık.

Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasını milli imkanlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik.

2.5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.

Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz.

TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır.

Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek." dedi.

"TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A fırlatma töreninde konuştu.

Yılmaz, "Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. TÜRKSAT 6A projemiz ile katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Mili uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

GECİKMELİ OLARAK FIRLATILDI

Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderildi.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin 02.30'a ertelendiği duyurulmuştu.



Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

70 DAKİKADA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70. dakikada geçici yörüngesine ulaşması bekleniyor.

Fırlatma işlemini SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştiriyor.

Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.

5 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK

15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan uydu yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek.

Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.

Kaynak: AA