TürkNet Çöktü Mü? İnternet Neden Yok? Resmi Açıklama Geldi

Türkiye'nin farklı illerindeki TürkNet aboneleri, internet bağlantısı, mobil uygulama ve destek kanallarına erişimde sorun yaşadı. Şirket, kesintinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

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TürkNet Çöktü Mü? İnternet Neden Yok? Resmi Açıklama Geldi
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Türkiye'nin birçok noktasından gelen kullanıcı bildirimleri, TürkNet'te geniş çaplı bir erişim sorunu yaşandığını ortaya koydu. İnternet bağlantısının yanı sıra mobil uygulama ve destek kanallarına erişimde de sıkıntılar yaşandığı belirtilirken, şirketten açıklama geldi.

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları an itibarıyla geniş çaplı internet erişim sorunu yaşıyor. Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, TürkNet mobil uygulamasına da erişim sağlanamıyor. Sorunun ardından kullanıcılar çağrı merkezine ulaşmaya çalışsa da telefon hatlarının yanıt vermediği belirtiliyor. Sosyal medyada çok sayıda abone, hem sabit internet hizmetinin kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini paylaşıyor.

TÜRKNET'TEN KESİNTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son olarak, Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten resmi açıklama geldi.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kullanıcılarımız, Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: GZT

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İnternet TurkNet
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