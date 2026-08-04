Türkiye'den Çıplak Gözle İzlenebilecek, Meteor Yağmuru İçin Tarih Belli Oldu

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Gökbilim tutkunlarının her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği Perseid meteor yağmuru, 2026 yazında gökyüzünde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı kaya ve toz parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle meydana gelen meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

METEOR YOĞUNLUĞUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU SÜREÇ

17 Temmuz'da başlayan ve 24 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek Perseid meteor yağmurunda en yoğun hareketliliğin yaşanacağı tarih de belli oldu. Meteor yağmurunun, 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde zirveye ulaşması bekleniyor. Dünya'nın meteor yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeden geçeceği bu süreçte, gökyüzünde çok sayıda meteorun izine rastlanabilecek. Üstelik zirve gecesinde Ay'ın yeniay evresinde olması, gökyüzünün daha karanlık kalmasını sağlayarak gözlem koşullarını da iyileştirecek.

EN UYGUN SAAT HANGİSİ?

Perseid meteor yağmurunu izlemek için en uygun zamanın 12 Ağustos saat 23.00'ten 13 Ağustos sabahı gün doğumuna kadar olan dönem olduğu belirtiliyor. Meteorların en yoğun şekilde görülebileceği saatlerin ise 02.00 ile 05.00 arası olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK

Türkiye'den de gözlemlenebilecek gökyüzü şöleni için teleskop ya da özel bir optik ekipmana ihtiyaç bulunmuyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık bir noktaya giderek meteor yağmurunu çıplak gözle izlemek mümkün olacak. Uzmanların değerlendirmelerine göre, ışık kirliliğinin olmadığı yüksek ve uygun noktalarda saatte yaklaşık 50 ila 100 meteorun gökyüzünde oluşturduğu izler görülebilecek.

Kaynak: DHA