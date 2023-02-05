Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı

Data.ai tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye, Instagram'da en çok vakit geçiren ülke oldu.

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Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı - Resim: 1

DataReportal'ın Digital 2023: Global Overview raporu, Instagram’da en çok vakit harcayan ülkeleri listeledi. 

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Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı - Resim: 2

Bugüne kadar App Annie adıyla bilinen ve yıllardır küresel internete ve internet alışkanlıklarına ışık tutan Data.ai tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye, Instagram'da en çok vakit geçiren ülke oldu.

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Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı - Resim: 3

WebTekno'nun aktardığına göre, Instagram'da vakit geçirmede dünya ortalaması 12 saat iken Türkiye'de bu süre 21.4 saat oldu.

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Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı - Resim: 4

Instagram’da en çok zaman harcayan ülkeler şöyle... (Ay başına saatlik kullanım)

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