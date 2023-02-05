Türkiye, Instagram kullanımında dünya ortalamasını neredeyse ikiye katladı
Data.ai tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye, Instagram'da en çok vakit geçiren ülke oldu.
DataReportal'ın Digital 2023: Global Overview raporu, Instagram’da en çok vakit harcayan ülkeleri listeledi.
Bugüne kadar App Annie adıyla bilinen ve yıllardır küresel internete ve internet alışkanlıklarına ışık tutan Data.ai tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye, Instagram'da en çok vakit geçiren ülke oldu.
WebTekno'nun aktardığına göre, Instagram'da vakit geçirmede dünya ortalaması 12 saat iken Türkiye'de bu süre 21.4 saat oldu.
Instagram’da en çok zaman harcayan ülkeler şöyle... (Ay başına saatlik kullanım)