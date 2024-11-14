Türbülans Tarihe Karışıyor

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi, yapay zekayla türbülans sorununu çözmeye hazırlanıyor. Yeni sistem, uçağın konumunu milisaniyeler içinde ayarlayarak türbülansı yüzde 90 oranında önleyebilecek.

Son Güncelleme:
Türbülans Tarihe Karışıyor

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim insanları yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.

Bilim insanları, uçak yolculuklarında yaşanan türbülans sorunu için yapay zekanın uçağın kontrollerine entegre edileceğini açıkladı. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak muhtemel türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içerisinde ayarlayacağı ifade edildi. Araştırmalarda yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği açıklandı.

Uzmanlar, uçak yolculuklarının tren yolculuklarından daha stabil olacağını, sistemin türbülansın fazla olduğu Atlantik bölgesinde yaygın şekilde kullanılacağını belirtti.

Etiketler
Uçak Türbülans
Son Güncelleme:
Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir
Avrupa Birliği Apple’a Bir Ay Süre Tanıdı, Yaptırım Gelebilir Apple’a Bir Ay Süre, Yaptırım Gelebilir
Yüzde 78’i Türk Telekom’a Aitti! Vodafone, Turkcell, Turksat… Hepsi Birleşecek, Hazırlık Başladı İnternette Devrim Yaratacak Karar! Hepsi Birleşiyor
Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor? Astrolojinin Sembollerinden Zodyak Nedir? Zodyak Sembolü Ne Anlama Geliyor?