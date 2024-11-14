Türbülans Tarihe Karışıyor

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim insanları yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.

Bilim insanları, uçak yolculuklarında yaşanan türbülans sorunu için yapay zekanın uçağın kontrollerine entegre edileceğini açıkladı. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak muhtemel türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içerisinde ayarlayacağı ifade edildi. Araştırmalarda yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği açıklandı.

Uzmanlar, uçak yolculuklarının tren yolculuklarından daha stabil olacağını, sistemin türbülansın fazla olduğu Atlantik bölgesinde yaygın şekilde kullanılacağını belirtti.