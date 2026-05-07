TOGG'dan B Segmentinde 3 Yeni Model Geliyor: Dünya Deviyle İmzalar Atıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), küresel ligdeki iddiasını B segmentine taşıyor. TOGG, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL’in iştiraki CAIT ile stratejik bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu ortaklık, TOGG’un yeni nesil elektrikli araç ailesinin temelini oluşturacak.

KLASİK TEDARİK DEĞİL, ORTAK MÜHENDİSLİK

TOGG, CAIT’in dünyada ilk kez seri üretimine başladığı "Bedrock Şasi" teknolojisini sadece satın almakla kalmayacak, geliştirme sürecinin merkezinde yer alacak.

Batarya, güç aktarma ve şasi kontrol üniteleri tek bir platformda birleşiyor. Kullanıcı deneyimi, dijital mimari ve ürün gereksinimlerini doğrudan TOGG mühendisleri şekillendirecek.

2027 HEDEFİ ÜÇ YENİ MODEL

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinin klasik bir tedarikçi ilişkisinin ötesinde olduğunu belirterek, "Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en iyi karşılığı verirken ülkemizdeki ekosistemi de geliştiriyoruz" dedi.

Bu teknolojik altyapı üzerine inşa edilecek üç farklı modelin, 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak satışa sunulması planlanıyor.

KÜRESEL ARENADA BİR İLK

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise bu projenin entegre akıllı şasi alanında dünyadaki referans projelerden biri olacağını vurguladı. 2024 yılında Çin’de seri üretime geçen bu şasi teknolojisi, araç üretim maliyetlerini düşürürken enerji verimliliğini ve iç mekan genişliğini maksimize ediyor.

Kaynak: AA