Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber!
Tecrübeli analist Ming-Chi Kuo'ya göre; Apple, satışların pek iyi gitmemesi nedeniyle tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.
Apple’ın 2022 model telefonları arasında en büyük ilgiyi iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri görüyor. Orta segmente hitap eden iPhone SE, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi telefonlar ise yeteri kadar ilgi görmüyor.
Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.
APPLE, TAMAMEN İPTAL ETTİ
Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtiliyordu.
Daha ucuz olması beklenen model, tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple tarafından tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.
APPLE SATIŞLARDAN MEMNUN DEĞİL
Apple, şu anda piyasada olan iPhone SE 3 modelinin satışlarından pek de memnun değil. İptal kararının arkasındaki en büyük gerekçenin bu olduğu düşünülüyor.