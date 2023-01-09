Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber!

Tecrübeli analist Ming-Chi Kuo'ya göre; Apple, satışların pek iyi gitmemesi nedeniyle tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.

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Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber! - Resim: 1

Apple’ın 2022 model telefonları arasında en büyük ilgiyi iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri görüyor. Orta segmente hitap eden iPhone SE, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi telefonlar ise yeteri kadar ilgi görmüyor.

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Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber! - Resim: 2

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti. Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, bu yıl böyle bir model tanıtmadı.

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Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber! - Resim: 3

APPLE, TAMAMEN İPTAL ETTİ

Apple'ın bunun yerine iPhone SE 4'ü çıkarmayı planladığı belirtiliyordu.

Daha ucuz olması beklenen model, tecrübeli analist Ming-Chi Kuo’ya göre, Apple tarafından tedarikçilere talimat vererek iPhone SE 4 modelini ertelemek yerine tamamen iptal etme kararı aldı.

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Tecrübeli analist duyurdu: Apple, iPhone SE modeli meraklılarına kötü haber! - Resim: 4

APPLE SATIŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

Apple, şu anda piyasada olan iPhone SE 3 modelinin satışlarından pek de memnun değil. İptal kararının arkasındaki en büyük gerekçenin bu olduğu düşünülüyor.

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