Tarihte ilk kez tek bir atom fotoğraflandı

Bilim dünyasında bir ilke imza atıldı. Tarihte ilk kez tek bir atom tanesi, X ışını aracılığıyla fotoğraflandı.

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Tarihte ilk kez tek bir atom fotoğraflandı

Evrendeki her maddenin en temel yapı taşı olan atomlar hakkında bugün bilim dünyasında bir ilke imza atıldı. Bilim insanları, ilk kez tek bir atomu X ışınlarıyla gözlemledi.

Webtekno'nun haberine göre Yapılan yeni çalışmayla birlikte X ışınıyla gözlemlenen en küçük yapı taşı da bir atom tanesine kadar düştü. Bilim insanları, bu başarıyla pek çok yeni yolun ve keşfin de önünün açılmasını bekliyor.

Atom, X ışını altında böyle gözüküyor:

Tarihte ilk kez tek bir atom fotoğraflandı - Resim : 1

Yukarıda görülen fotoğraf, tek bir demir atomundan oluşan supramolekülün X ışını altındaki görüntüsünden oluşuyor.

Tarihte ilk kez tek bir atom fotoğraflandı - Resim : 2

Bu görüntü ise 6 ribidyum ve bir demir atomunun oluşturduğu supramoleküler yapılar yer alıyor.

BU BAŞARI NE İŞE YARAYACAK?

Günümüz teknolojisiyle atomları normal bir şekilde gözlemlemek ve fotoğrafını çekmek dahi mümkün. Ancak X ışını olmadan herhangi bir şeyin içi görüntülenemeyeceği gibi atomlarda da aynı şey geçerli.

Atomların X ışını ile gözlemlenmeye başlaması, en küçük ve temel yapı taşımızın içinde neler olduğunu çok daha iyi görmemizi sağlayacak. Aynı zamanda bir atomun kimyasal durumu hakkında çok daha detaylı bilgiler edinebilecek.

Bu keşiflerden ilki de aslında çalışmayla birlikte yapıldı. Bilim insanları, oldukça nadir bulunan terbiyum atomunu incelediklerinde atomun kimyasal durumunu değiştirmediğini gördü. Demir atomu ise etrafıyla yoğun bir şekilde etkileşim gerçekleştiriyordu.

Çalışma, Ohio Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Argonne Ulusal Laboratuvarı’ndan bilim insanları tarafından gerçekleştirildi, Nature’da yayımlandı.

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