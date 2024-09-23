Tarihte Bir İlk Olacak! Teknoloji Devi En Büyük Rakibini Satın Almak İçin Harekete Geçti
Son yıllarda kayıp yaşayan ve önceki dönemlerde çip devi olan Intel için Qualcomm harekete geçti. Qualcomm ve Intel birleşimi yaşanırsa teknoloji tarihinde bir ilk olacak. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Son 20 yıl içerisinde Windows bilgisayarların vazgeçilmezi olan Intel, geçtiğimiz yıllarda bazı ekonomik problemler karşı karşıya kaldı. Apple’ın kendi işlemcilerini tasarlamaya başlaması ve AMD’nin Ryzen ve EPYC işlemcilerinin pazarda rekabet oluşturdu. Bu durum, Intel’in kan kaybetmesini yaşamına neden oldu. Finansal problemlerine çözüm arayan firma, beklenmedik bir hamle yapabilir.
QUALCOMM VE INTEL BİRLEŞEBİLİR
Wall Street Journal, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Intel’i satın almak için harekete geçtiğini duyurdu ancak Intel’in bu teklife nasıl bir cevap verdiği hakkında henüz net bir bilgi yok.
Intel, geçtiğimi günlerde TSMC ve Samsung’a karşı yeni bir rekabet stratejisi geliştirerek Foundry bölümünü bağımsız hale getireceğini duyurdu. Bu bağlamda, Intel’in "Intel 3" üretim süreci kapsamında Amazon için Xeon 6 işlemcileri ve AWS sunucularında kullanılacak yapay zekâ çipleri üreteceği açıklandı.
Şirket, maliyetleri düşürme amacıyla 15.000 çalışanın işten çıkarılacağını da duyurdu. Bu ekonomik zorlukların farkına varan Qualcomm’un ise Intel’i satın almak için harekete geçtiği bildirildi.
İNCELEMELER YOLDA
Qualcomm’un Intel’i satın almaya çalışması, dünya genelinde birçok hükümetin antitröst incelemesi başlatması yönünde hareket etmesine neden olabilir. Intel’in yabancı bir şirket tarafından satın alınmasını önlemek isteyen ABD Hükümeti, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Qualcomm ve Intel’in birleşmesine onay verebilir.
Qualcomm ve Intel henüz söz konusu iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.