Tarihte Bir İlk Olacak! Teknoloji Devi En Büyük Rakibini Satın Almak İçin Harekete Geçti

QUALCOMM VE INTEL BİRLEŞEBİLİR

Wall Street Journal, Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde Intel’i satın almak için harekete geçtiğini duyurdu ancak Intel’in bu teklife nasıl bir cevap verdiği hakkında henüz net bir bilgi yok.

Intel, geçtiğimi günlerde TSMC ve Samsung’a karşı yeni bir rekabet stratejisi geliştirerek Foundry bölümünü bağımsız hale getireceğini duyurdu. Bu bağlamda, Intel’in "Intel 3" üretim süreci kapsamında Amazon için Xeon 6 işlemcileri ve AWS sunucularında kullanılacak yapay zekâ çipleri üreteceği açıklandı.

Şirket, maliyetleri düşürme amacıyla 15.000 çalışanın işten çıkarılacağını da duyurdu. Bu ekonomik zorlukların farkına varan Qualcomm’un ise Intel’i satın almak için harekete geçtiği bildirildi.