Tarih Yeniden Yazılıyor! Sibirya'daki Gizemli Mezarlıktan 5 Bin 500 Yıllık Veba Çıktı
Sibirya'daki gizemli çocuk mezarlarını inceleyen bilim insanları, insanlık tarihinin bilinen en eski veba varyantını deşifre etti. Keşif, ölümcül salgınların tarım toplumlarından çok daha önce, avcı-toplayıcı insan topluluklarını kırıp geçirdiğini ortaya koyarak ezberleri altüst etti.
Bilim dünyası, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan vebanın kökenlerine dair sarsıcı bir keşfe imza attı.
CNN'in haberine göre, bilim insanları, Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bakteri tipi tespit etti. Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırdı.
DNA ANALIZLERI ORTAYA ÇIKARDI
Nature dergisinde yayımlanan devrim niteliğindeki araştırmaya göre, kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koydu.
Bilim insanları daha önce vebanın 3 bin 800 yıl önce başladığını değerlendirirken, söz konusu bulgular sayesinde hastalığın tahmin edilenden çok daha erken, 5 bin 500 yıl önce başladığını belirledi.
Uzmanlar, elde edilen bulguların vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar tespit edilen en eski kanıtlar olabileceğini ifade etti.
Kaynak: AA