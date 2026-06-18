Tarih Yeniden Yazılıyor! Sibirya'daki Gizemli Mezarlıktan 5 Bin 500 Yıllık Veba Çıktı

Sibirya'daki gizemli çocuk mezarlarını inceleyen bilim insanları, insanlık tarihinin bilinen en eski veba varyantını deşifre etti. Keşif, ölümcül salgınların tarım toplumlarından çok daha önce, avcı-toplayıcı insan topluluklarını kırıp geçirdiğini ortaya koyarak ezberleri altüst etti.

Son Güncelleme:
Tarih Yeniden Yazılıyor! Sibirya'daki Gizemli Mezarlıktan 5 Bin 500 Yıllık Veba Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim dünyası, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıklarından biri olan vebanın kökenlerine dair sarsıcı bir keşfe imza attı.

CNN'in haberine göre, bilim insanları, Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bakteri tipi tespit etti. Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta, belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırdı.

DNA ANALIZLERI ORTAYA ÇIKARDI

Nature dergisinde yayımlanan devrim niteliğindeki araştırmaya göre, kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri, mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koydu.

Bilim insanları daha önce vebanın 3 bin 800 yıl önce başladığını değerlendirirken, söz konusu bulgular sayesinde hastalığın tahmin edilenden çok daha erken, 5 bin 500 yıl önce başladığını belirledi.

Uzmanlar, elde edilen bulguların vebanın insanlardaki kökenine ilişkin bugüne kadar tespit edilen en eski kanıtlar olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Bilim Virüs
Son Güncelleme:
WhatsApp Kullananlara Kötü Haber: iPhone, iPad ve Android Cihazlarda Destek Bitiyor WhatsApp Kullananlara Kötü Haber
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kültepe'de Tarihi Keşif: 4 Bin Yıllık Kil Zarfın Gizemi Çözüldü Kültepe'de Tarihi Keşif: 4 Bin Yıllık Kil Zarfın Gizemi Çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
Dizi Setinde Şok Operasyon! Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı Dizi Setinde Şok Operasyon! Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Formül Masada: İşte Kulisleri Hareketlendiren Rakam En Düşük Emekli Maaşında Yeni Formül Masada: İşte Kulisleri Hareketlendiren Rakam
Altında Dengeleri Değiştiren Anlaşma: Gram Altın Rekor Seviyede Altında Dengeleri Değiştiren Anlaşma: Gram Altın Rekor Seviyede
Ticaret Bakanlığı'ndan 'Duty Free' Adımı: Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kurallar Değişti Gümrüksüz Satış Mağazalarında Kurallar Değişti