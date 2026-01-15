Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi

25 bin öğrenciyle 3 yıl süren araştırma, sosyal medya ve oyun kullanımının gençlerde kaygı ve depresyonu artırdığına dair doğrudan bir etki olmadığını ortaya koydu.

Son Güncelleme:
Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği yönündeki yaygın kanıya meydan okudu. Manchester Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, sosyal medya ve dijital oyun kullanımının kaygı ve depresyon belirtilerini artırdığına dair doğrudan bir bulguya ulaşılamadı.

Diken'in Guardian'dan aktardığına göre araştırmacılar, 11-14 yaş arasındaki yaklaşık 25 bin öğrenciyi 3 yıl boyunca takip etti. Katılımcılara, hafta içi normal bir günde TikTok, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya platformlarında ve dijital oyunlarda ne kadar zaman geçirdikleri soruldu. Öğrencilerin duygu durumları ve genel ruh sağlıkları da düzenli aralıklarla kaydedildi.

ETKİSİ BULUNMADI

Araştırma sonuçları, sosyal medyada daha fazla vakit geçirmenin kız ve erkek öğrencilerin bir sonraki yılki ruh sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi olmadığını gösterdi. Dijital oyunlara ayrılan sürenin ise ruh sağlığı üzerinde 'sıfır' olumsuz etki yarattığı belirlendi.

Sosyal Medya, Depresyonu Tetikliyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi - Resim : 1

Çalışmanın başyazarı Dr. Qiqi Cheng, ailelerin endişelerini anladıklarını ancak sonuçların basit bir neden-sonuç ilişkisine işaret etmediğini vurgulayarak, "Yalnızca sosyal medya ya da oyun oynamanın ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını söylemek tabloyu fazla basitleştirmek olur" dedi. Araştırma, Journal of Public Health dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

