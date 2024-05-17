Semalar yeni karayolları: ABD'li uçan araba 'Hexa' Tokyo'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

LIFT Aircraft isimli ABD'li şirketin geliştirdiği tek kişilik uçan araba "Hexa", Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

18 PERVANELİ GÜÇLÜ UÇAN ARABA

"Hexa", 18 adet pervaneye sahip ve 250 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen güçlü bir uçan araç olarak dikkat çekiyor.

GÖSTERİ UÇUŞUNDA ESKİ PİLOT KOLTUĞUNDAYDI

Gösteri uçuşunda "Hexa"nın pilot koltuğunda, LIFT Aircraft'ın Baş Pilotu ve eski ABD Hava Kuvvetleri UH-1N helikopter pilotu Jace McCown yer aldı. McCown, uçuş sırasında Tokyo'nun gökdelenleri arasında ustaca manevralar yaparak izleyicileri büyüledi.