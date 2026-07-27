Sam Altman’dan Dikkat Çeken Yapay Zekâ Benzetmesi: 'Her Dileği Gerçekleştirebilen Bir Cin Yaratmaya Yakınız'

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OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın insanlık için büyük bir dönüşüm noktasına yaklaştığını belirterek, gelecekte bu teknolojinin sahip olabileceği kapasiteyi 'her dileği gerçekleştirebilen bir cin' benzetmesiyle anlattı.

Altman, “Relentless” podcast’inde yaptığı açıklamada, OpenAI’ın insanlığın karşı karşıya olduğu en karmaşık sorunlardan bazılarına çözüm üretebilecek güçlü yapay zekâ asistanları geliştirme aşamasına yaklaştığını ifade etti. Bu sistemlerin hangi alanlarda kullanılacağına ve hangi sorunlara odaklanacağına ise yine insanların karar vereceğini söyledi.

T24'te yer alan habere göre, OpenAI’ın yalnızca daha gelişmiş yapay zekâ modelleri oluşturmayı hedeflemediğini belirten Altman, aynı zamanda bu teknolojilerin güvenli, sorumlu ve toplumun geniş kesimlerine fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaya önem verdiklerini dile getirdi.

Podcast sunucusu Ti Morse’a konuşan Altman, şu ifadeleri kullandı:

DETAYLARINI ANLATTI

“Her dileği gerçekleştirebilecek bir cin yaratmaya yakınız. İlk dileğimizin insanlığa geniş ölçekte fayda sağlamasını ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilekte bulunabileceği bir yer hâline getirmesini güvence altına alacağız. Dilenebilecek şeylerin sınırı inanılmaz derecede geniş ve yaratıcılığa açık. Bunu gerçek insan değerleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendirmek oldukça heyecan verici olacak.”

Kaynak: T24