Sevginin, birlikteliğin ve aşkın bir göstergesi olan öpüşme, kimi zaman dostluğun, arkadaşlığın ve ailesel bir bağ gereği de kendini gösteriyor. Peki öpüşme ne zaman başladı? İnsanlar neden öpüşür? İşte bunun yanıtı…

Yapılan bir araştırmaya göre, gezegen genelinde farklı bölgelerinden 168 kültür incelendi. Çıkan sonuca göre insan toplumlarının yarısından azı dudaktan öpüşmektedir. Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan William Jankowiak, dudaktan öpüşmelerin sadece %46'sının romantik amaçlı olduğunu tespit etmiştir. Ebeveynlerin çocuklarını öpmesi veya selamlaşma amacıyla yapılan öpüşmeler bu araştırmaya dahil edilmemiştir.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, insanların öpme ihtiyacına ilişkin iki teori vardır. İlk teori, bebekken dudak temasından hoşlanmamızın doğuştan gelen bir özellik olduğunu savunur. Bu teoriye göre, dudak temasını meme emmeye benzetiyor olabiliriz ve bu refleks doğuştan herkeste vardır.

İkinci teori ise, anneler ve çocukları arasında dudaktan öpüşme yoluyla yakın bir bağ kurulduğunu ileri sürer. Bu durum, "ağızdan besin aktarma"ya dayanan bir olgudur. Atalarımız muhtemelen bebeklerini kendi ağızlarında çiğnedikleri yiyeceklerle besliyorlardı. İnsana en yakın tür olan şempanzeler ve diğer büyük kuyruksuz maymunlar da bu şekilde davranmaktadır.

‘NE KADAR FAZLA GİYİNİLMİŞSE O KADAR SIK ÖPÜŞÜLÜYOR’

Bir diğer teori, dudakların çok hassas ve giysi ile örtülmemiş olmasına dayanır. Bu teoriye göre, giyinmenin öpüşmeye başvurmadaki önemi büyüktür. Jankowiak'a göre, "Ne kadar fazla giyinilmişse o kadar sık öpüşülüyor; aynı şekilde ne kadar az giysi varsa o kadar az öpüşme oluyor." İnsanlarda öpüşmenin öne çıkması veya geri planda kalması, duyumsallık ihtiyacının öpüşme dışında başka şekillerde de giderilmesine bağlıdır.

BİRBİRLERİNİN KİRPİKLERİNİ AĞIZLARINA ALIYORLAR

Yazar Sheril Kirsenbaum'a göre, dudaktan öpüşmeyen kültürlerde mahremiyet ihtiyacı başka yollarla karşılanmaktadır. "Darwin'in söz ettiği bir Malay öpücüğü var: Kadınlar yere çömeliyor, erkekler de üzerlerine eğilip kokluyor ve olası partnerlerinden koku numunesi alıyor." Papua Yeni Gine'nin doğu kıyısı açıklarındaki Trobriand Adaları'nda ise aşıklar yüz yüze oturup birbirlerinin kirpiklerini ağızlarına alıyorlar. Kirsenbaum, bunun çoğumuza romantik gelmeyebileceğini, ancak onların açısından işe yaradığını söylüyor.

HAYVANLAR NEDEN ÖPÜŞMÜYOR?

Dudaktan öpüşme ve diğer öpme türlerinde önemli olan, o anın yakından paylaşılması ve tarafların birbirleri hakkında mahrem bilgiye sahip olmasıdır. Dudakları birleştirip öpmek, neredeyse sadece insana özgü bir davranıştır. Peki, öpüşmek evrimsel bir amaca hizmet ediyorsa neden hayvanlar öpüşmüyor? Partnerimizin yüzüne yaklaşma ihtiyacımızın başlıca nedenlerinden biri, onları koklama ihtiyacımızdır. Koku, beslenme tarzı, hastalık durumu, ruh hali gibi birçok konuda önemli bilgiler içerir. Pek çok hayvanın koku alma duyusu bizden çok daha gelişmiş olduğu için, bizim kadar birbirlerine yaklaşmalarına gerek kalmamaktadır.