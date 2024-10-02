Ölüm Tarihini Bilen Saat Geliştirildi

New York merkezli biyoteknoloji şirketi Tally Health, yanak hücrelerindeki DNA değişikliklerini inceleyerek, bir kişinin bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğini öngörebilen 'CheekAge' adlı bir epigenetik saat geliştirdi. Bu saat, biyolojik yaşın hesaplanmasına ve hücrelerin ne kadar yaşlandığının tespit edilmesine dayanıyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, CheekAge, tükürük örneklerinden elde edilen yanak hücrelerini analiz ederek, kişinin biyolojik yaşını ve DNA’sındaki değişiklikleri inceliyor. Araştırmalar, DNA'daki epigenetik değişimlerin ölüm oranıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. Bu saat, bir yıl içinde ölüm riskini öngörmek amacıyla tasarlandı ve ölen bin 513 kişinin verileri üzerinde yapılan analizlerle geliştirildi.

BİYOLOJİK YAŞ VE GERÇEK YAŞ ARASINDAKİ FARK

Epigenetik saat, bireyin biyolojik yaşını genetik, stres, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi faktörlere dayanarak değerlendiriyor. Bu nedenle, kişinin gerçek yaşından daha genç veya yaşlı olması mümkün. Uzmanlar, epigenetik saatin gelecekte daha geniş bir kitle üzerinde uygulanarak, ömür tahminlerinde kullanılabileceğini belirtiyor.

'SAĞLIKLI YAŞAMI TEŞVİK ETMELİ'

King’s College London’dan Kök Hücre Bilimleri Profesörü Dusko Ilic, epigenetik saatlerin kesin tahminler yerine risk değerlendirmesi sağladığını vurgulayarak, "CheekAge’in ölüme odaklanmak yerine sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmesi daha faydalı olur," dedi. Bath Üniversitesi'nden Epigenetik Profesörü Adele Murrell ise DNA'daki değişikliklerin geri döndürülebilir olduğunu belirtti ve epigenetik saatlerin, insanlara daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri gerektiği konusunda uyarıcı olabileceğini söyledi.

Kaynak: Sputnik Türkiye