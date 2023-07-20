Nostradamus 500 yıl önce söylemişti: O kehaneti doğru çıktı!

Kavurucu havayı ve yükselen deniz sıcaklıklarını ima eden kahin, “Baş, güneş gibi parıldayan denizi kavuracak: Karadeniz'in canlı balığı neredeyse kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında, onları kesmek için yerel halk zahmet çekecek” ifadelerini kullanmıştı.