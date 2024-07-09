Netflix Abonelik Ücretlerine Büyük Zam! İşte Yeni Fiyatlar

Zam yağmurundan nasibini bu kez Netflix abonelik ücretleri aldı. Netfilix abonelik ücretlerine yüzde 30 oranında bir zam yaptı.

En büyük dijital içerik platformları arasında yer alan Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Netflix’in yaptığı yüzde 30’luk zamla Temel Plan aylık 149.99 TL, Standart Plan aylık 229.99 TL, Özel Plan ise 299.99 TL'ye çıktı.

Yeni zamla birlikte dev şirket, abonelik ücretlerine son iki yılda yüzde 300’e varan zam yapmış oldu.

Netflix Abonelik ücretlerinde yaşanan fiyat değişimi ise şöyle:

Temel Plan: 119,99 TL --> 149.99 TL

Standart Plan: 176,99 TL --> 229.99 TL

Özel Plan: 229,99 TL --> 299.99 TL