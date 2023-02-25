Mutlaka telefonunuza indirin: Doğal afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar

Başta deprem olmak üzere doğal afetler sırasında veya sonrasında hayat kurtarmaya yardımcı olacak birçok mobil uygulama mevcut. Deprem olasılığını birkaç dakika önceden hissettirebilen, acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek konumunuzu, iyi olduğunuzu bildiren, internetsiz ortamlarda iletişim sağlayan, her telefonda olması gereken bazı uygulamaları Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç derledi. Bu uygulamaları APP Store ve Play Store aracılığıyla cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.