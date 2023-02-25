Mutlaka telefonunuza indirin: Doğal afetlerde hayat kurtaran mobil uygulamalar
Yaşanan son deprem felaketi sonrası gündeme gelen tedbirlerden biri de mobil uygulamalar oldu. İşte her telefonda olması gereken ve hayat kurtaran mobil uygulamalar...
Başta deprem olmak üzere doğal afetler sırasında veya sonrasında hayat kurtarmaya yardımcı olacak birçok mobil uygulama mevcut. Deprem olasılığını birkaç dakika önceden hissettirebilen, acil durumlarda yakınlarınıza kısa mesaj göndererek konumunuzu, iyi olduğunuzu bildiren, internetsiz ortamlarda iletişim sağlayan, her telefonda olması gereken bazı uygulamaları Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç derledi. Bu uygulamaları APP Store ve Play Store aracılığıyla cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
AFAD ACİL
Yardıma ihtiyacı olan kişi, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor. Afet anında sesli görüşme imkânı olmayanlar uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak iletişim kurabiliyor. Buradan çağrı yapıldığında konum bilgisi sisteme işlendiği için afetzedenin telefonunun şarjı bitse de arama kurtarma çalışmaları yürütülebiliyor.
DÜDÜĞÜM
Enkaz veya acil durumda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesinde yardımcı oluyor. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya SMS atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırıyor. Bu SMS’i alan kişi, uygulama üzerindeki “Yardım et” ekranına sizin enlem ve boylam konum bilgilerinizi girerek 1 metreye kadar mesafenizi tespit edebiliyor.
AKUT-GÜVENDEYİM
Deprem ya da doğal afet sırasında sevdiklerinize “Güvendeyim” çağrısı yapmanıza yardımcı olan bir uygulama. Uygulamayla bilgilerinizi önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve böylece o kişilere sizin güvende olduğunuzu bildiriyor. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına ihtiyaç yok.