MS Hastalığının Genetik Kökeni Bulundu

Araştırmacılar, antik diş ve kemik kalıntılarının DNA'sını analiz ederek, multipl skleroz (MS) hastalığına yatkınlığı artıran genlerin kökenini 5 bin yıl öncesine kadar takip ettiler. Bu genler, geçmişte atalarımızı hayvan hastalıklarına karşı koruyordu. Ancak zamanla, çevresel koşulların değişmesiyle birlikte bu genler, MS gibi otoimmün hastalıklara yatkınlığı artıran bir faktöre dönüştü.

MS HAKKINDA YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, bu keşfi MS hastalığının evrimini anlamada büyük bir adım olarak değerlendiriyor. Bu bulgu, MS'in neden olduğu ve nasıl tedavi edilebileceği hakkındaki mevcut görüşleri kökten değiştirebilir. Araştırmacılar, bu yeni bilgilere dayanarak, MS hastalığına karşı daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor.

KUZEY AVRUPALILAR NEDEN DAHA UZUN BOYLU?

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise, kuzey Avrupalılarının uzun boylu olmasının genetik kökenleri hakkında yeni bilgiler sunması. Araştırmacılar, kuzey Avrupalılarının boy uzunluğunun, aynı zamanda atalarından miras aldıkları genlerle ilişkili olduğunu ortaya koydu.