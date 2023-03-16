Milyonlarca kullanıcı hedefte: İşte WhatsApp dolandırıcılığından korunmak için yapmanız gerekenler

Kimliğe bürünme dolandırıcılıkları

Bilinmeyen bir numaradan gelse bile, arkadaşınızın acil bir ödeme için sizden para istediği bir mesajı sorgulamayabilirsiniz. Bu mesaj, “Merhaba, bu benim yeni numaram” diye başlar. Arkadaşınızın ya da bir yakınınızın kimliğine bürünen bu dolandırıcı daha ileri giderek, güven oluşturmak ve hemen hemen herkesi inandıracak genel yanıtları kullanmak için çaba gösterir.