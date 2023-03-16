Milyonlarca kullanıcı hedefte: İşte WhatsApp dolandırıcılığından korunmak için yapmanız gerekenler
Siber güvenlik şirketi ESET WhatsApp dolandırıcılıklarına karşı nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırdı, önerilerini paylaştı.
Risk altında mıyız?
WhatsApp kullanıcıları dolandırılma riski taşıyorlar. Dolandırıcılar genellikle belirli kullanıcıları hedef almıyor, bir deneme yanılma yöntemi kullanıyorlar. Genel olarak, bazı kişileri kandırmayı umarak stratejilerini birkaç kişi üzerinde deniyorlar. Çoğu zaman da başarılı oluyorlar. Dünyanın her yerindeki yetkililer milyonlarca dolar zarar bildiren, dolandırıcılık raporları aldı.
SMS ile kimlik avı ve onay kodları
Telefonunuza gelen “bip”sesi ile az önce Microsoft, Google ve hatta WhatsApp'tan gönderildiğini iddia eden, istenmeyen bir kimlik doğrulama kodu içeren kısa mesaj aldınız. Bu mesajı görmezden gelirsiniz, ancak ardından ikinci bir “bip bip” sesiyle rehberinizdeki birinden gelen bir WhatsApp mesajı dikkatinizi çeker. Görünüşe göre kod yanlışlıkla sana gönderilmiş.
Benzer bir senaryo, tanımadığınız bir kişi “numarasının bazı sayılarını karıştırdığını” iddia ettiğinde de ortaya çıkabilir. Dolandırıcının amacı, kimlik doğrulama için SMS kodu gerektiren çevrimiçi hesabınıza erişmektir. Bu kodu paylaşmanız durumunda, dolandırıcı bilgilerinizi çalar ve hatta sizi taklit eder.
Kimliğe bürünme dolandırıcılıkları
Bilinmeyen bir numaradan gelse bile, arkadaşınızın acil bir ödeme için sizden para istediği bir mesajı sorgulamayabilirsiniz. Bu mesaj, “Merhaba, bu benim yeni numaram” diye başlar. Arkadaşınızın ya da bir yakınınızın kimliğine bürünen bu dolandırıcı daha ileri giderek, güven oluşturmak ve hemen hemen herkesi inandıracak genel yanıtları kullanmak için çaba gösterir.