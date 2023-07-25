Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi!
Sosyal medyanın en yaygın platformu Instagram'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. "Ayıp olmasın" diye takipleştiğiniz akrabalarınız artık her gönderinizi göremeyecek.
Instagram'da ayıp olmasın diye birbirinizi takip ettiğiniz insanlar artık her gönderinizi göremeyecek. Instagram bu haliyle adeta 'akrabasavar' olacak. Artık gönderilerinizde hedef kitlenizi seçebiliyor ona göre de paylaşım yapabiliyorsunuz.
Daha önce yalnızca hikaye paylaşımları için kullanılan "yakın arkadaşlar" özelliği gönderi paylaşımları için de geldi. Yeni eklenen özelliğe göre artık kullanıcılar gönderilerini yalnızca seçtikleri yakın arkadaşları ile paylaşabilecek.
Bu özellik sayesinde takipçi listenizdeki belirli kişilerle gönderileriniz paylaşabileceksiniz.