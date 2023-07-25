Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi!

Sosyal medyanın en yaygın platformu Instagram'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. "Ayıp olmasın" diye takipleştiğiniz akrabalarınız artık her gönderinizi göremeyecek.

Son Güncelleme:
Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi! - Resim: 1

Instagram'da ayıp olmasın diye birbirinizi takip ettiğiniz insanlar artık her gönderinizi göremeyecek. Instagram bu haliyle adeta 'akrabasavar' olacak. Artık gönderilerinizde hedef kitlenizi seçebiliyor ona göre de paylaşım yapabiliyorsunuz. 

1 6
Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi! - Resim: 2

Daha önce yalnızca hikaye paylaşımları için kullanılan "yakın arkadaşlar" özelliği gönderi paylaşımları için de geldi. Yeni eklenen özelliğe göre artık kullanıcılar gönderilerini yalnızca seçtikleri yakın arkadaşları ile paylaşabilecek.

2 6
Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi! - Resim: 3

Bu özellik sayesinde takipçi listenizdeki belirli kişilerle gönderileriniz paylaşabileceksiniz.

3 6
Milyonlarca kişi bunu bekliyordu: Instagram'a 'akrabasavar' güncelleme geldi! - Resim: 4
4 6