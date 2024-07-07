Milyarlarca Hesap Tehlike Altında: 10 Milyar Şifre Sızdırıldı

Son zamanlarda, internet güvenliğiyle ilgili kaygıları artıran büyük zorluklardan biri veri ihlali yaşandı. Cybernews araştırma ekibinin bildirdiğine göre, 4 Temmuz'da bir hacker forumunda yayınlanan Mars dosyasında tam 10 milyar şifre ifşa edildi. Bu olay, son dönemde yaşanan en büyük sızıntılardan biri olan kayıtlara geçti ve günlük yaşam entegrasyonuyla ilgili veri tutarlılığı giderek daha fazla hale geldi.

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Milyarlarca Hesap Tehlike Altında: 10 Milyar Şifre Sızdırıldı

Devasa bir veri sızıntısı, internet alemini sarstı. Yaklaşık 10 milyar şifre, bir hacker forumunda yayınlanan dosya aracılığıyla açığa çıktı. Bu sayı, şimdiye kadarki en büyük şifre sızıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında rekor kıran veri sızıntısının ardından, internet dünyası bir şok daha yaşadı. Siber güvenlik araştırmacıları, 4 Temmuz'da bir hacker forumunda yaklaşık 10 milyar şifrenin (tam olarak 9.948.575.739) sızdırıldığını duyurdu. Bu sayı, tarihe kadar kaydedilen en büyük şifre sızıntılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sızdırılan şifrelerin kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte, "ObamaCare" kullanıcı adı ile "rockyou2024.txt" isimli bir dosya altında paylaşıldığı görülüyor. Bu dosyanın ismi, 2021 yılında sızdırılan 8,4 milyar şifre içeren "RockYou2021" sızıntısına bir gönderme olarak yorumlanıyor. Siber güvenlik uzmanları, RockYou2024'ün önceki sızıntıdaki şifreleri de içererek toplamda 1,5 milyardan fazla yeni şifre eklediğini tahmin ediyor.

Bu durum, tüm internet kullanıcıları için büyük bir tehlike arz ediyor. Sızdırılan şifrelerin farklı platformlarda kullanılmış olması, milyonlarca hesabın kimlik avı, hesap ele geçirme ve mali dolandırıcılık gibi risklere açık olduğu anlamına geliyor.

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