Microsoft’un Yazılım Sisteminde Küresel Sıkıntı! Hastaneler, Havalimanları, Bankalar, Borsa... İlk Açıklama Geldi

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor. CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi.

Bakan Uraloğlu: (Küresel yazılım sorunu) Zarara uğrayan, etkilenen sistemlerle ilgili bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle aksaklığın önemli bir bölümünü atlattık

ÜLKELER SON DURUMU BİLDİRDİ

Küresel bir teknoloji kesintisi, İspanyol havaalanları, bir Türk havayolu şirketi ve Avustralya medyası ve bankaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerdeki operasyonları etkiliyordu.

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News Cuma günü yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.





Avusturalya'nın başkenti Sdney'in Havalı̇manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı̇yor ve gı̇dı̇yor ancak akşam boyunca bazı gecı̇kmeler olabı̇lı̇r" ded.



İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı."



Alman Borsası ise ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları da yaşanan arızadan etkilenen şirketler arasında yer aldı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Üstün, “Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.” ifadelerini kullandı.



Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz” ifadelerini kullandı.

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

THY'den yeni yapılan açıklamada, hak kaybı yaşanmayacağı belirtildi. THY yardım masasından yapılan açıklama şu şekilde:

Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler.

19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

HAVALİMANLARI ETKİLENDİ

-Sydney havalimanında uçuşlar durdurulurken, Amerika’daki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

-Türk Havayolları da check-in, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.

-Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı. İspanya’da da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşanıyor.

-Dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki Edinburgh Havalimanı'nda otomatik biniş kartı tarayıcıları devre dışı kaldı. Biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor.

-ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

-Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

-Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

-Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor.

ABC YAYININI DURDURDU

Avustralya’nın en büyük bankası Commonwealth Bank, hizmet aksaması nedeniyle bazı müşterilerinin para transfer işlemlerinde sorun yaşadıklarını duyurdu. Ülkedeki bazı bankalar da çevrimiçi bankacılık hizmeti sunan mobil uygulamaların hizmet dışı kaldığını açıkladı. Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı, bazı uçuşların geciktiğini fakat hizmetlerin devam ettiğini duyurdu. Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi.

Sorundan etkilenenler arasında Avustralya’nın ulusal yayıncısı ABC de yer aldı. ABC, hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

HİNDİSTAN’DA EL YAZILI UÇAK BİLETLERİ

Bilişim hizmetlerindeki aksama nedeniyle Hindistan’da yolculara üzerindeki bilgilerin el yazısıyla işlendiği uçak biletleri verildiği görüldü.

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA

Gece saatlerinden itibaren Denizbank müşterileri, internet şubesine ve mobil uygulamaya giriş yapmakta zorlandı. İnternet sitesi ve mobil uygulama erişimini ardından Denizbank açıklama yaptı: