Microsoft'a 'Gizli Zam' Soruşturması

İtalya Rekabet Kurumu, Microsoft 365 aboneliklerindeki şeffaf olmayan fiyat artışları ve kullanıcıları habersizce daha pahalı paketlere geçirdiği iddiasıyla Microsoft hakkında soruşturma başlattı.

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Microsoft'a 'Gizli Zam' Soruşturması
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İtalya Rekabet Kurumunun, "Microsoft 365"in abonelik hizmetlerindeki fiyat artışına ilişkin tüketicilere sunulan bilgilendirmeler nedeniyle "Microsoft Ireland Operations Ltd." ve "Microsoft S.r.l." hakkında haksız ticari uygulama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

KULLANICIDAN GİZLENEN ENTEGRASYON

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, fiyat artışına ilişkin bilgilerin tüketicilere parçalı ve dağınık şekilde sunulan Microsoft 365 hizmetine, ayrıca yapay zeka tabanlı "Copilot" ve "Designe" hizmetlerinin entegre edildiğinin yeterince açık biçimde belirtilmediği ifade edildi.

SÖZLEŞMEYİ FESHETMEYENE OTOMATIK ZAM

Açıklamada, tüketicilerin sözleşmeyi feshetmedikleri sürece varsayılan seçenek olarak daha yüksek ücretli yeni abonelik planına geçirilmiş olmalarının da soruşturma konularından olduğu aktarıldı. Bütün bu durumların, tüketiciyi koruma düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi.

TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ AYAKTA

İtalya Tüketici Hakları Derneğinden (Codacons) yapılan yazılı açıklamada da Rekabet Kurumunun başlattığı bu soruşturmanın, büyük teknoloji şirketlerinin rekabet ve tüketici hakları konusunda yanlış uygulamalarını bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

Codacons, soruşturma sonunda usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde Microsoft'a yüksek miktarda idari para cezası verilmesini beklediğini, ayrıca haksız uygulamalar nedeniyle fazla ödeme yapan ve ekonomik zarara uğrayan kullanıcıların ücretlerini geri alabilmeleri için hukuki girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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