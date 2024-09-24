Kuşadası Belediyesi Ada Mobil ile Yeni Bir Dönem Başlattı

Kuşadası Belediyesi, Ada Mobil uygulaması ile kent yaşamını ve hizmetlerini cebe taşıdı. Bundan böyle tek bir tıkla Kuşadası’na dair önemli bilgilere ulaşmak mümkün hale geldi. Kent rehberinin yanı sıra Kuşadası Belediyesi’nin hizmetlerine de ulaşma imkânı sunan Ada Mobil uygulaması, kentin nabzını tutmaya başladı.



Kuşadası Belediyesi’nin mobil uygulaması olan Ada Mobil hizmete girdi. “Kuşadası cebinde, hayat elinde” sloganı ile hazırlanan Ada Mobil uygulaması, Tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin turizm kentleri açısından önemine dikkat çekerek 2 yıldır hazırlıkları sürmekte olan Ada Mobil uygulamasını Kuşadası ile buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediyeye gitmeden pek çok hizmete ulaşma imkânı sunan Adalı Kart’ın kent yaşamına ilişkin önemli hizmet ve bilgileri de içerdiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kısa süre önce yaşama geçirdiğimiz Adalı Kart’ın ardından Ada Mobil uygulaması da hemşehrilerimize önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayacak. Kuşadası’nda yaşamak bir dokunuş kadar kolay olacak" dedi. Başkan Ömer Günel, uygulamanın hazırlık sürecine katkı sunan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.



Android ve iOS mağazalarından ücretsiz indirilebilen Ada Mobil uygulaması ile Kuşadalılar, belediyecilik işlemlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecek. E-belediye üzerinden yapılabilen e-imar ve e-belediye ile borç sorgulama gibi tüm işlemleri tek bir tuşla gerçekleştirme olanağı sunan Ada Mobil uygulaması, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinliklere ilişkin duyurulara ve haberlere de yer verecek. Uygulama ile Kuşadası Belediyesi’nin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa’ya iletilmesi gereken başvuru ve talepler, Ada Mobil üzerinden de iletilebilecek.



Öte yandan uygulama aracılığıyla, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak amacıyla sunulan Haybulans hizmetine ve Kuşadası Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden 7/24 canlı yayın yapılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşım çok daha kolay olacak.



Uygulama, belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmanın yanında Kuşadası’nın turizm potansiyeline de katkı sağlayacak. Kentle ilgili bilgi ve duyuruları tek bir noktadan takip etme olanağı veren Ada Mobil, gezilip görülebilecek turistik noktaları ise yerli ve yabancı turistlere yol tarifi ile birlikte sunacak.



Ada Mobil uygulaması, Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ve kent sakinlerine çeşitli indirim ile avantajlar sağlayan Adalı Kart’ın ayrıcalıklarına da ulaşma imkanı sunacak. Kuşadılalar, Ada Mobil uygulaması ile Adalı Kart’ı yanlarında taşımak zorunda kalmadan QR kod taratarak kullanabilecek ve anlaşmalı işletmeleri görebilecek.



Kullanıcıların konumlarına en yakın nöbetçi eczane, otopark, acil toplanma alanı gibi noktaların da görüntülenebileceği Ada Mobil uygulaması, Kuşadası Belediyesi’nin sahip olduğu şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yaşamı ve sunulacak hizmetlerle ilgili düzenlenecek anket ve araştırmalar ile de kent sakinlerinin nabzını tutacak.

Kaynak: İHA