Kredi Kartından Para Çeken Uygulamalar Tespit Edildi: Acil Silin
Uzmanlar, Android kullanıcıları için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, bazı uygulamaların kredi kartınızdan para çektiğine dikkat çekildi. İşte telefonunuzdan silinmesi gereken uygulamalar...
Android kullanıcıları için önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan kritik uyarıda bazı uygulamaların kartlardan para çektiği tespit edildi.
Uzmanlar tarafından tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesi de ortaya çıktı. Listede 12 uygulama yer aldı.
İşte telefonunuzdan silinmesi gereken 12 uygulama:
High
Speed Camera
Smart Task Manager
Flashlight+
K-Dictionary
Quick Note
Currency Converter
Joycode
EzDica
Instagram Profile Downloader
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