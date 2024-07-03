Kredi Kartından Para Çeken Uygulamalar Tespit Edildi: Acil Silin

Android kullanıcıları için önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan kritik uyarıda bazı uygulamaların kartlardan para çektiği tespit edildi.

Uzmanlar tarafından tehlikeli olarak görülen uygulamaların listesi de ortaya çıktı. Listede 12 uygulama yer aldı.

İşte telefonunuzdan silinmesi gereken 12 uygulama:

High

Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

K-Dictionary

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader