Kredi Kartı İnceliğinde Telefonlara Hazır Olun! Dünyanın En Güçlü Bataryasıyla Üretilecek

Chalmers Üniversitesi’nden araştırmacılar, bataryanın kütlesiz enerji depolama alanında önemli bir gelişme sunduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, bu yeni batarya sayesinde cep telefonlarının kredi kartı kalınlığında yapılabileceğini, dizüstü bilgisayarların daha hafif olacağını ve elektrikli araçların sürüş mesafelerinin tek şarjla yüzde 70’e kadar uzayabileceğini ifade ediyor.

Chalmers araştırmacılarından Richa Chaudhary, bataryanın alüminyum kadar sert, ancak karbon fiber kompozitten üretildiğini ve ticari kullanıma uygun olduğunu vurguladı. Chaudhary, bataryanın birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebileceğine dikkat çekti.