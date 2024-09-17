Kredi Kartı İnceliğinde Telefonlara Hazır Olun! Dünyanın En Güçlü Bataryasıyla Üretilecek
Bilim dünyasında önemli bir gelişmeye imza atıldı. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir batarya teknolojisi, gelecekte kredi kartı inceliğinde telefonların üretilebilmesinin önünü açıyor. Bu yenilik sayesinde dizüstü bilgisayarların ağırlığının yarı yarıya azalacağı ve elektrikli araçların sürüş menzilinin yüzde 70 oranında artabileceği öngörülüyor.
Kaynak: İHA
İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, karbon fiberden üretilen oldukça hafif ve güçlü yeni bir batarya tasarladı. Bu batarya, enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha az yer kaplayan, hafif yapılarla kullanıcılara sunulacak. Uzmanlara göre, bu teknoloji farklı sektörlerde kullanılabilir hale gelerek büyük bir ilerlemeye işaret ediyor.
Chalmers Üniversitesi’nden araştırmacılar, bataryanın kütlesiz enerji depolama alanında önemli bir gelişme sunduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, bu yeni batarya sayesinde cep telefonlarının kredi kartı kalınlığında yapılabileceğini, dizüstü bilgisayarların daha hafif olacağını ve elektrikli araçların sürüş mesafelerinin tek şarjla yüzde 70’e kadar uzayabileceğini ifade ediyor.
Chalmers araştırmacılarından Richa Chaudhary, bataryanın alüminyum kadar sert, ancak karbon fiber kompozitten üretildiğini ve ticari kullanıma uygun olduğunu vurguladı. Chaudhary, bataryanın birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebileceğine dikkat çekti.
Yeni bataryanın sunduğu hafiflik avantajı, enerji tasarrufu sağlarken çevreye duyarlı araçlar üretmenin de yolunu açıyor. Araştırmacılar, telefon ve bilgisayarların yanı sıra, otomotiv ve havacılık sektöründe de bu teknolojinin önemli bir fark yaratacağını belirtiyor.
Bilim insanları, özellikle elektrikli hava araçlarında en büyük zorluğun pil güç kaynağının enerji yoğunluğunu dengelemek olduğunu vurguluyor. Yeni geliştirilen pillerin, mevcut jet yakıtlarına oranla 40 kat daha hafif olacağı ve daha küçük alanlara yerleştirilebileceği belirtiliyor. Ancak bazı eleştirmenler, bu bataryaların yapıya entegre edilmesiyle değiştirilmesinin zorlaşabileceğine dikkat çekiyor.
Araştırmacılar, yeni bataryaların elektrikli araçlarda da büyük bir yenilik getireceğini ifade ediyor. Bu pillerle donatılmış elektrikli araçların menzilinin yüzde 70’e kadar uzayabileceği hesaplanmış durumda. Ekip, bu bataryalarla elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarının büyük ölçüde azalacağını öngörüyor.
Batarya geliştirme çalışmaları 2018’de ilk kez kamuoyuna duyurulmuş ve büyük ilgi görmüştü. İlk atılım 2021 yılında, lityum-iyon bataryaların kapasitesinin yüzde 20’si kadar enerji yoğunluğuna sahip bir bataryanın üretilmesiyle gerçekleşti. Son yapılan çalışmalarla, bataryanın enerji yoğunluğu kilogram başına 30 watt-saat seviyesine ulaştı. Araştırmaların gelecekte daha da ileriye taşınması hedefleniyor.