Kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolu

2. Çalışanların kimlik avı girişimlerini nasıl fark edeceklerini bildiklerinden emin olun.

Siber suçlular, İK’yı taklit etmenin yanı sıra ofis dışından birini de taklit edebiliyor. Birinin takvimine veya e-posta hesabına erişildiği takdirde, saldırganlar o kişinin ne zaman tatilde olduğunu tespit ediyor ve sisteme ayrıcalıklı erişim elde etmek veya para sızdırmak amacıyla diğer çalışanlara mesajlar göndererek onları taklit edilebiliyor. Bu gibi saldırıların yaşanmaması adına çalışanların e-posta alıcısını dikkatlice kontrol etmeleri ve bir aldatmaca olmadığından emin olmak için mesajı gönderen kişiyle iletişimlerini doğrulamaları önem arz ediyor.