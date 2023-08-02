Kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolu
Siber saldırılara maruz kalma riskinin arttığını ve yaz tatili temalı saldırıların hız kazandığını belirten WatchGuard® Technologies uzmanları, kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolunu paylaşıyor.
Kısa bir süre önce Phishing Defense Center’ın (PDC) yayınladığı bir araştırma, saldırganların şirketlerin insan kaynakları departmanını taklit ederek, yeni kampanya adı altında tatil başvuru taleplerini içeren yanıltıcı e-postalar gönderdiğini ortaya koyuyor. Başvuru formunda kullanıcı adı ve şifrelerini talep eden saldırganlar bu sayede çalışanların kimlik bilgileri elde ediyor.
Patron dolandırıcılığı (BEC) tehlikesini ortaya koyan bu yöntem, tatil-seyahat odaklı kimlik avı saldırılarının nasıl gelişim gösterdiğini açığa çıkarıyor. Bütünleşik siber güvenlik alanında küresel bir lider olan WatchGuard® Technologies uzmanları, tatildeyken kimlik avı saldırılarından korunmanın 5 yolunu paylaşıyor.
1. Tatile çıkmadan önce çalışanlarınıza güvenlik eğitimi verin.
Çalışanların %55’i izin günlerinde tatil yerlerinden çalışırken yalnızca mobil cihazlarına güvendiklerini itiraf ediyor. Ofis dışında çalışmayı gerektiren durumlara karşı, çalışanların en iyi siber güvenlik uygulamalarına aşina olmaları için kuruluşların güvenlik politikalarını yenilemesi veya eğitim kursları planlaması gerekiyor. Kimlik avına ek olarak, başka bir saldırı riski olan smishing de bulunuyor. Bu gibi saldırı yöntemleri, güvenli mobil çalışma uygulamaları oluşturmanın özellikle önemli olduğu anlamına geliyor.
2. Çalışanların kimlik avı girişimlerini nasıl fark edeceklerini bildiklerinden emin olun.
Siber suçlular, İK’yı taklit etmenin yanı sıra ofis dışından birini de taklit edebiliyor. Birinin takvimine veya e-posta hesabına erişildiği takdirde, saldırganlar o kişinin ne zaman tatilde olduğunu tespit ediyor ve sisteme ayrıcalıklı erişim elde etmek veya para sızdırmak amacıyla diğer çalışanlara mesajlar göndererek onları taklit edilebiliyor. Bu gibi saldırıların yaşanmaması adına çalışanların e-posta alıcısını dikkatlice kontrol etmeleri ve bir aldatmaca olmadığından emin olmak için mesajı gönderen kişiyle iletişimlerini doğrulamaları önem arz ediyor.