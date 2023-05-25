Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu

Bilim insanları kilo almanın ve obezitenin yeni bir nedenini buldu. Bulgular, kilo alımını engellemeye yönelik yeni tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir.

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Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu - Resim: 1

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bağırsaktan sızan zehirli maddelerin yağ hücrelerinin işleyişine müdahale edebileceğini ve obeziteye sebebiyet verebileceğini tespit etti.

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Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu - Resim: 2

Endotoksin adı verilen bu maddeler, bağırsaklardaki bakterilerin parçaları. Mikrobiyal kalıntılar aslında sindirim sisteminin normal bir parçası olsa da kan dolaşımına girdiklerinde vücutta önemli hasara neden olabiliyor.

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Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu - Resim: 3

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yeni çalışmanın ardındaki araştırmacılar, endotoksinlerin insanlardaki yağ hücreleri (adipositler) üzerindeki etkisine odaklandı.

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Kilo almanın yeni bir nedeni bulundu - Resim: 4

Çalışmada 63'ü obez olarak sınıflandırılan ve 26'sı obezite için mide küçültme operasyonu geçiren 156 katılımcı yer aldı.

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