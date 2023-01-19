'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar

Areda Survey, tarafından 1100 kişi ile gerçekleştirilen kayıp telefon araştırmasına göre Türk halkının %42,8’i kaybettiği telefonunun farkına 10 dakika içerisinde varıyor.

'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 1

Bankacılık işlemlerimizden haber takibine, eğlenceden alışverişe kadar hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar her daim yanı başımızda yer alıyor. 

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'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 2

Adeta bağımlısı haline geldiğimiz cep telefonlarını en çok kadınlar mı unutuyor yoksa erkekler mi? Araştırmaya göre akıllı telefonlarını yüzde 58,8 ile en çok kadınlar unutuyor.

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'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 3

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42,8’i 10 dakika içerisinde telefonunu kaybettiğinin farkına varıyor ve yüzde 42,1’i telefonlarını unuttuğunda kendilerini rahatsız hissediyor. 

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'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar - Resim: 4

Kendilerini gergin hissedenlerin oranı 34,8, sorumsuz hissine kapılanların oranı ise yüzde 19,7.  

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