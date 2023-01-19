'Kayıp telefon' araştırmasından dikkat çeken sonuçlar
Areda Survey, tarafından 1100 kişi ile gerçekleştirilen kayıp telefon araştırmasına göre Türk halkının %42,8’i kaybettiği telefonunun farkına 10 dakika içerisinde varıyor.
Bankacılık işlemlerimizden haber takibine, eğlenceden alışverişe kadar hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonlar her daim yanı başımızda yer alıyor.
Adeta bağımlısı haline geldiğimiz cep telefonlarını en çok kadınlar mı unutuyor yoksa erkekler mi? Araştırmaya göre akıllı telefonlarını yüzde 58,8 ile en çok kadınlar unutuyor.
Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42,8’i 10 dakika içerisinde telefonunu kaybettiğinin farkına varıyor ve yüzde 42,1’i telefonlarını unuttuğunda kendilerini rahatsız hissediyor.
Kendilerini gergin hissedenlerin oranı 34,8, sorumsuz hissine kapılanların oranı ise yüzde 19,7.