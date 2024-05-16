Kanseri 7 yıl öncesinden tespit edebilen kan testi geliştirildi

Yeni bir kan testi türü, kanseri tespit etmeye yardımcı olmak için kandaki proteinleri ölçecek ve kanseri 7 yıl önceden tespit edebilecek.

Araştırmacılar, gelecekte bunun yalnızca erken tespit ve tedaviye olanak sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hastalığın tamamen önlenmesine de yardımcı olacağını umuyor.

Birleşik Krallık tarafından finanse edilen araştırma, kandaki proteinlerin çok önceden insanları kansere karşı uyarabileceğini keşfetti.

Oxford Üniversitesi bilim insanları, teşhisten en az 7 yıl önce kanı toplanan bir grup insandaki 107 protein de dahil olmak üzere, 19 farklı kanser türüyle bağlantılı 618 protein tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırma ekibi, proteinlerin kanserin en erken evrelerinde rol oynayabileceğini ve önlenebileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, doku örneklerindeki geniş bir protein kümesini analiz etmelerine olanak tanıyan, proteomik adı verilen bir teknik kullanarak kanser tanısı konmadan 3 yıl önce kanda farklılık gösteren 182 protein tespit etti.

Profesör Ruth Travis şunları söyledi: "Artık binlerce kanser vakasındaki binlerce proteine ​​bakabilen, hangi proteinlerin belirli kanserlerin gelişiminde rol oynadığını ve hangilerinin kanserde ortak etkilere sahip olabileceğini belirleyen bir teknolojiye sahibiz"

Kanda, kişinin 9 farklı kanser türüne yakalanma riskini etkileyen 40 protein bulundu. Proteinleri değiştirmek birinin kansere yakalanma olasılığını artırabilir veya azaltabilirken, araştırmacılar ayrıca bazı durumlarda bunun istenmeyen yan etkilere yol açabileceğini de keşfettiklerini söyledi.

Proteinlerin kesin rolünü, proteinleri tespit etmek için hangi testlerin geliştirilebileceğini ve hangi ilaçların proteinleri hedef alabileceğini bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.