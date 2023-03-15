Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat: Göründüğü kadar masum olmayabilir
Son yılların en çok kullanılan telefon aksesuarlarından olan bluetooth kulaklık, göründüğü kadar masum olmayabilir. Bluetooth kulaklıkların yaydıkları radyasyon ve elektromanyetik dalgalar nedeniyle birçok sağlık sorununa neden olabileceği düşünülüyor. İşte detaylar...
Bluetooth kulaklıkların son yıllarda yaygınlaşmasıyla beraber kablolu kulaklıklar da artık yavaş yavaş rafa kalkmaya başladı. Kablolu kulaklık kullanmayı hala tercih edenler olsa da bluetooth kulaklık kullanıcılarının sayısı hiç de azımsanacak gibi değil.
KABLOSUZ KULAKLIK (BLUETOOTH KULAKLIK) KANSERE NEDEN OLUR MU?
Kablosuz teknolojiler her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olsa da, Bluetooth kulaklık beynimize çok yakın bir noktada çalıştığı için insanlar bu konuda tedirgin durumdalar.
Direkt olarak beyne giden dalgaların kansere neden olabileceği ya da beyin fonksiyonlarına zarar verebileceği düşünülüyor.
KABLOSUZ KULAKLIK ZARARLI MI?
Uzmanlara göre; Kablosuz kulaklıklar çok uzun süre kullanımlarda manyetik alanın etkileriyle kişinin hücre DNA’sında bozulmalara, kanser oluşumuna yatkınlık gibi durumlara sebep olabiliyor.