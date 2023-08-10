iPhone 15'in tanıtım tarihi sızdı: Çalışanlara izin yapmama direktifi verildi
Yeni iPhone’ların 13 Eylül’de tanıtılacağı ileri sürüldü. Teknoloji siteleri, şirketin bu tarihte çalışanlarına izin yapmama direktifi verdiğini yazdı.
Forbes'in haberine göre, tarih yaklaştıkça cihazlarla ilgili sızan bilgiler de artıyor. Öncelikle Apple’ın yeni iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine 2 TB depolama seçeneği eklemeyi planladığı iddia ediliyor.
Maksimum depolama
Şu anda mevcut maksimum depolama kapasitesi 1 TB.
Bu artış, özellikle fotoğraf, video ve uygulamalar için çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için yararlı olacak. Ayrıca bu özellik, yine şirketin ProRes video uygulamasını kullanmak isteyenlerin de işini kolaylaştıracak.
Başka bir sızıntıya göre depolama alanında en düşük seçenekse 256 GB olacak.
Diğer yandan yeni cihazların daha ince çerçeveli olması bekleniyor. Kamerada iyileştirmeler ve geliştirilmiş ekran teknolojisi gibi yenilikler de beklentiler arasında.