Instagram'a 'MSN' Özelliği Geliyor

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a yeni özellik geliyor. 8 Nisan 2013'te aramızdan ayrılan MSN Messenger'a benzetilen yeni özellik ile Instagram profiline müzik eklenebilecek. Seçilen şarkı, kullanıcı onu kaldırana veya değiştirene kadar profilde yer alacak.

İşte Instagram profiline müzik ekleme adımları:

1- Öncelikle telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın. Ayrıca uygulamanın güncel sürümde olup olmadığını kontrol edin. Alt kısımda yer alan seçeneklerden en sağda bulunan profil simgesine dokunun.

Açılan sayfada “düzenle” seçeneği ile ilerleyin ve ardından “profil düzenle” seçeneğine dokunun. Biyografi seçeneğinin altında yer alan “müzik” seçeneğini seçin.

2- Ardından açılan sayfada “profilin için bir şarkı seç” seçeneği ile Instagram’ın geniş müzik kütüphanesinden dilediğiniz müziği seçin. Burada seçtiğiniz müziğin görünmesini istediğiniz süre aralığı belirleyin.

Son olarak dilerseniz açıklama kısmına da bir şeyler yazabilirsiniz ardından sağ üst köşede bulunan bitti seçeneği ile işlemi tamamlayın.